Governo: 200 UTIs completas serão instaladas nesta quarta em SP, MG, RJ e RS, diz governo

São Paulo - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, afirmou nesta terça-feira, que os 200 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) começam a ser instalados nesta quarta-feira, em São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.



São Paulo receberá 80 leitos, Minas Gerais 50, Rio 40 e Rio Grande do Sul, 30. De acordo com Gabbardo dos Reis, os leitos começaram a ser encaminhados ainda nesta terça-feira e que os demais 23 Estados receberão no mínimo um conjunto com dez leitos de UTI.