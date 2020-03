Belo Horizonte confirma primeiro caso de transmissão comunitária

Belo Horizonte - A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, registrou o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus, ou seja o paciente não sabe determinar de quem contraiu a doença. Com isso, o governador Romeu Zema (NOVO) tomou medidas para conter o contágio: as escolas da região Central serão fechadas e foi determinado ponto facultativo para o funcionalismo na Cidade Administrativa. Na próxima segunda-feira esses servidores trabalharão de casa.

O Estado de Minas Gerais tem 14 casos confirmados, segundo último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Cinco deles estão em Belo Horizonte. Minas tem ainda 692 casos suspeitos de covid-19.