Reunião ministerial para tratar de coronavírus sai de agenda de Bolsonaro

A reunião do presidente Jair Bolsonaro e o Conselho de Governo, prevista para esta quarta-feira às 14h30, foi cancelada. O compromisso foi retirado da agenda oficial de Bolsonaro.



A cúpula de ministros e o presidente iam debater nesta quarta-feira sobre o avanço do novo coronavírus no país.





O cancelamento do encontro ocorreu pouco depois da Bolsonaro chegou a dizer na quarta-feira que uma coletiva de imprensa ocorreria após a reunião.O cancelamento do encontro ocorreu pouco depois da confirmação de que o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), testou positivo em seu segundo exame para o novo coronavírus.