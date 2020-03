Paraguai fecha fronteira com o Brasil para evitar avanço do coronavírus

Paraguai - Preocupado com o avanço do coronavírus no Brasil, o governo do Paraguai fechou a Ponte Internacional da Amizade, que faz a fronteira entre Ciudad del Este e Foz do Iguaçu, no Paraná. O bloqueio teve início nesta quarta-feira e durará por 15 dias, inicialmente.



A medida é uma tentativa de evitar a propagação do coronavírus no Paraguai. Isso porque, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), havia 12 casos confirmados da doença no Paraná e mais 240 suspeitos até o último balanço, na noite de terça-feira. Já o país vizinho contabiliza nove confirmados.



Cerca de 100 mil pessoas passam pela Ponte da Amizade diariamente, mas, com o bloqueio, apenas alguns casos estão liberados para usar a fronteira: turistas sem documentos do Paraguai que estejam voltando para o Brasil, caminhoneiros e veículos com mercadorias, paraguaios que estejam retornando (ficarão em quarentena por 14 dias) ou que fazem tratamento médico no país vizinho.