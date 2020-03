Governo de São Paulo determina fechamento de shoppings e academias no estado

São Paulo - Governador de São Paulo, João Doria anunciou uma nova medida para a contenção da propagação de coronavírus: o político ordenou o fechamento de todos os shoppings, até a próxima segunda-feira, e academias de ginástica, até o próximo domingo, na região metropolitana. A medida, que deve durar por volta de 30 dias, não vale para a zona litorânea e interiorana do estado.

Além da decisão, Doria também sugeriu, em entrevista coletiva, que aglomerações em praias, clubes e outros estabelecimentos públicos sejam evitadas. Ao mencionar os grupos de risco para o Covid-19, ele recomendou que idosos saiam de casa apenas em situação de extrema necessidade e urgência.

A partir da próxima semana, as escolas públicas de São Paulo, assim como as particulares, deverão fechar as portas por tempo indeterminado, seguindo a orientação das autoridades de saúde. A suspensão gradual das aulas já havia começado na última segunda- feira.

A pandemia do coronavírus afetou também o esquema de atendimento das delegacias de polícia na Grande São Paulo. Como anunciado na tarde de terça-feira, visando diminuir a quantidade de pessoas nos ambientes e conter a avanço das contaminações, os policiais atenderão somente registro de casos graves.