Operadora de saúde confirma mais 2 mortes por coronavírus em São Paulo

São Paulo - Mais duas mortes por coronavírus em São Paulo foram confirmadas pela operadora de saúde Prevent Senior nesta quarta-feira. Segundo o boletim da empresa, as vítimas tinham 65 e 80 anos e estavam internadas desde o último domingo.

A empresa ainda possui 55 pacientes internados seguindo o protocolo da Covid-19, sendo 17 deles já confirmados e 36 aguardando o resultado do teste. Dentre os internados, 8 deles são trabalhadores da própria Prevent Senior.

Casos no país

Segundo o último boletim oficial do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, o Brasil tem 291 casos confirmados do novo coronavírus . Com a divulgação dos dados de secretarias estaduais de Saúde, o número sobe para 372.