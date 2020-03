Cufa propõe medidas para enfrentar o Covid-19 nas favelas

A Central Única das Favelas (Cufa) organiza medidas para tentar reduzir possíveis danos do novo coronavírus à famílias de comunidades carentes de todo o Brasil. A decisão foi tomada após a entidade verificar a possibilidade de uma sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS), caso o número de infectados continue a crescer rapidamente.

Dentre algumas das medidas propostas nesse documento estão a distribuição gratuita de água, sabão, álcool 70º em gel e água sanitária em quantidade suficiente para cada morador das favelas brasileiras; Aluguel de pousadas ou hotéis para idosos e grupos vulneráveis com estrutura para repouso; e parceria com agências locadoras de veículos ou com operadores de transportes de passageiros (vans e ônibus) para a locomoção imediata de pessoas infectadas para centros de saúde, quando houver indicação médica.