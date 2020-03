MEC autoriza aulas em plataformas digitais para evitar propagação do coronavírus

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a substituição das disciplinas de cursos presenciais em andamento para aulas com métodos que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. A medida visa manter rotina de estudos dos alunos que tiveram aulas suspensas, para evitar o avanço da Covid-19.

O ensino a distância na grade presencial é valido para todo o sistema federal de ensino, que além das universidades e institutos, tem também o Colégio Pedro II, e se estende às universidades e faculdades privadas. A substituição é válida por 30 dias, mas pode ser prorrogada, dependendo da orientação do Ministério da Saúde. As instituições que optarem pela substituição de aulas precisam entrar em contato com o MEC em até 15 dias.

A portaria informa que a instituição de ensino ficará responsável por definir quais disciplinas poderão ser substituídas, por disponibilizar ferramentas para os alunos conseguirem acompanhar os conteúdos e pela realização de avaliações durante o período. O texto também prevê que as instituições suspendam as atividades presenciais no mesmo prazo, entretanto, as aulas deverão ser integralmente respostas.

No Rio, o governo estadual firmou parceria com Google para utilizar uma plataforma de estudos nos mesmos moldes. O estado irá custear o link patrocinado junto às operadoras de internet, para que alunos e professores não gastem seus pacotes de dados. A plataforma só funcionará caso a suspensão das aulas seja prorrogada. "Nossa preocupação é que os alunos não tenham internet para baixar os conteúdos, por isso vamos custear os links", informou o secretário de Educação, Pedro Fernandes.