BH tem morte com sintomas de coronavírus; hospital aguarda resultado de teste

Rio - Um paciente do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, morreu com sintomas de coronavírus nesta quarta-feira. O hospital aguarda o resultado do teste para confirmar a causa do óbito. As informações são do jornal O Tempo, de Minas Gerais.

Segundo o jornal, o hospital tem outros três internados com suspeita de Covid-19.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais têm 19 casos confirmados de coronavírus, sendo 10 deles na capital.

Casos no país

Segundo o último boletim oficial do Ministério da Saúde, divulgado nesta terça-feira, o Brasil tem 291 casos confirmados do novo coronavírus. Com a divulgação dos dados de secretarias estaduais de Saúde, o número sobe para 372.

Ainda segundo o boletim oficial do Ministério da Saúde, o número de casos suspeitos, até a tarde desta terça-feira, era de 8.819.