Presidente do Senado, Davi Alcolumbre testa positivo para coronavírus

Rio - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), testou positivo para a Covid-19, segundo informações do Senado Federal. De acordo com a nota divulgada pela assessoria da Casa, o senador está "bem, sem sintomas severos", e segue em isolamento familiar.

Até o momento, Alcolumbre é o primeiro chefe de Poder a contrair o vírus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez dois testes para a doença, mas ambos deram negativo.

O número de pessoas que contraiu o vírus e teve contato com Bolsonaro, nos Estados Unidos, na última semana, já chegou a 15, incluindo Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência da República; Nestor Forster, encarregado de negócios do Brasil nos Estados Unidos; dois parlamentares e o prefeito de Miami, Francis Suarez.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também testaram positivo para coronavírus nesta quarta-feira.