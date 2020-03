Bancada evangélica pede reabertura de templos para enfrentar "pandemia maligna"

O presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, deputado Silas Câmara (Republicanos-AM), divulgou nota para pedir a reabertura de templos, o que significa aglomeração de pessoas, situação de extremo risco por causa do coronavírus. Os parlamentares argumentam que precisam de orações para enfrentar a "pandemia maligna".



"Sabemos que a Igreja é lugar de refúgio para muitos que se acham amedrontados e desesperados. A fé ajuda a superar angústias e é fator de equilíbrio psicoemocional. Por isso, neste momento de tanta aflição, é fundamental que os templos, guardadas as devidas medidas de prevenção, estejam de portas abertas para receber os abatidos e acolher os desesperados", diz a bancada. "Cremos que a fé é uma grande aliada neste grave momento da nação, por isso não podemos limitá-la."



A banda evangélica disse dar "apoio irrestrito à decretação do Estado de Calamidade Pública" pelo governo federal. A decisão do governo permite o rompimento da lei de teto de gastos.



"Reiteramos ainda nossa disposição plena de apoiar todas as medidas necessárias que visem garantir a proteção da saúde da população, bem como sua estabilidade social e econômica", afirma, em nota.



Os parlamentares também pediram às autoridades dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, "para que deixem de lado eventuais diferenças e unam-se nesta grande batalha em favor da nação".