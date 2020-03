Enquanto inúmeros setores tentam reduzir gastos e danos causados pela pandemia do novo coronavírus, há quem esteja se beneficiando com situação. Segundo informações de Ricardo Feltrin, o site da Brasileirinhas, maior produtora de filmes pornôs do Brasil, dobrou o número de assinaturas habituas desde segunda-feira (16).

Na semana passada houve uma média de 312 novas assinaturas. Na segunda (16) e na terça (17) esse número passou para mais de 600. Já na quarta (18), até 12h, o site da Brasileirinhas já tinha recebido 295 novos assinantes.

Mas não é apenas no Brasil que a indústria pornô ganhou destaque. Na Itália, o site Pornhub liberou acesso ao conteúdo premium para todos os italianos. O país é um dos mais afetados pelo novo coronavírus.