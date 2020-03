Coronavírus: saiba como higienizar a casa e cuidar da família

Rio - A pandemia do novo coronavírus está mudando a rotina de muitas pessoas pelo mundo e uma das formas mais eficazes de evitar a contaminação são os cuidados com a higiene, não só das mãos, mas da casa também.

É comum encontrar residências com diversas pessoas, o que pode favorecer a proliferação do vírus nos próprios cômodos caso o cuidado não seja correto. Por isso, o IG Delas conversou com a influenciadora digital Isa Santana, do perfil ‘Simples o Dia a Dia’ para te ensinar algumas dicas de como manter a casa longe do coronavírus.

"Todos os ambientes da nossa casa deve ser limpos e higienizados”, explica a parceira da Bettanin. Ela reforça a importância de cuidar bem dos utensílios de cozinha que são usados por todos os membros da família. “Os cuidados com as louças são muito importante. Lave talheres, copos e louças em geral com um bom lava-louças ou com bastante água e sabão, que elimina as bactérias”.

Especialista apontam que os produtos de limpeza que contém cloro são efetivos no combate aos vírus, incluindo também o álcool comum usado na cozinha. Na hora da higienização, invista na água sanitária, desinfetantes em geral, limpadores multiuso com cloro ou álcool e no detergente.

É importante também ter o cuidado de manter a casa bem arejada. Evite que os ambientes com portas e janelas fiquem totalmente fechados, é importante garantir a circulação do ar.

Atenção aos objetos específicos

Sempre tem aqueles objetos e lugares que são mais utilizados dentro de casa, como controle remoto ou maçanetas de portas. Esses itens, em específico, precisam de uma atenção especial.

Confira alguns exemplos dos locais que precisam de higienização na casa contra o novo coronavírus:

• Corrimão de escada

• Maçaneta das portas

• Controle remoto

• Celular

• Encosto de cadeiras

• Brinquedos de criança

"Esses objetos (citados acima) requerem atenção, pois são objetos que têm uma frequência maior de contato com as nossas mãos e até mesmo das visitas que recebemos em casa", explica Isabela. Para higienizá-los, um pano embebido de álcool comum é o suficiente.

Para quem prefere uma limpeza rápida, é possível usar os lenços umedecidos com produtos químicos que são descartados após o uso. Eles também são recomendados para quando você precisar sair para o supermercado e pegar o carrinho de comprar, transitar no transporte público, pegar algum objeto em que várias pessoas tenham tocado e etc.

Anotou todas as dicas? Se mantiver sua casa higienizada, lavar as mãos com água e sabão por, no mínimo 20 segundos, não tocar no rosto, cobrir boca e nariz ao espirrar e seguir as recomendações de permanência em casa, estará protegido contra o novo coronavírus.