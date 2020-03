Instituto Êxito de Empreendedorismo oferece cursos online gratuitos durante a quarentena

O Instituto Êxito de Empreendedorismo anunciou que vai disponibilizar mais de 300 cursos online gratuitos, de diversos segmentos após as recomendações das autoridades sanitárias do mundo inteiro de que a população fique em casa, para evitar a a propagação do novo coronavírus. Para eles, apesar da restrição de circulação, a quarentena deve ser encarada também como uma oportunidade para estimular novos aprendizados e até dar um novo rumo na carreira profissional.

"Acreditamos que a educação empreendedora será um agente transformador do futuro do nosso país e, neste momento, aprender 'de casa' tem sido uma das maneiras mais eficientes para estimular a mente e ampliar o conhecimento", relata o presidente do Instituto, Janguiê Diniz.