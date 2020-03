OMS volta a considerar Ibuprofeno para tratamento do coronavírus

Rio - Baseada em consulta a médicos e novas pesquisas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a restrição ao uso de medicamentos à base de ibuprofeno no tratamento contra o covid-19. Entretanto, o Ministério da Saúde segue recomendando o uso de outras substâncias para combater o novo coronavírus.Na última terça-feira, a própria OMS havia soltado uma recomendação para não utilizar o ibuprofeno após declarações do ministro da Saúde francês, baseadas em uma pesquisa recente sobre a substância. Entretanto, houve mudança de opinião quando a OMS ouviu médicos que tratam pacientes com coronavírus e fez consultas a novas pesquisas científicas sobre a doença."Não temos conhecimento de relatos de efeitos negativos do ibuprofeno, além dos efeitos colaterais conhecidos usuais que limitam seu uso em determinadas populações", informou a OMS.Mesmo com a nova recomendação, o Ministério da Saúde brasileiro pede que o ibuprofeno continue não sendo utilizado até que se possua mais dados concretos."Por precaução, o Ministério de Saúde recomenda a substituição do ibuprofeno por outros analgésicos. É fundamental que a substituição de medicamentos seja feita com recomendação de um profissional de saúde", disse o ministério em postagem na internet.