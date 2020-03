Internautas lançam hashtag #NaQuarentenaEu para falar sobre confinamento forçado

Rio - Internautas lançaram, na tarde desta quinta-feira (19), a hashtag #NaQuarentenaEu para falar sobre confinamento forçado provocado pela pandemia do coronavírus. Atualmente, diversas capitais do país já adotaram o esquema de quarentena para tentar conter a disseminação do Covid-19.

O assunto se tornou o mais comentado do Twitter Brasil. Confira as reações:

Qual o nível de cuidado da mãe de vocês com o corona? Pq a minha todo dinheiro que entra em casa ela ensopa de álcool e pendura pra secar kkkkkkk #NaQuarentenaEu pic.twitter.com/Dxi5MLFwS2 — Barbosa quer thelma campeã (@jvbarbosa19) March 19, 2020

#NaQuarentenaEu eu explicando pra minha vó ficar em casa pic.twitter.com/8tQNQglJs7 — Nathy (@guriadepantufa) March 19, 2020

O BRASILEIRO SÓ NÃO DOMINA O MUNDO PORQ NÃO QUER #perguntacorona #NaQuarentenaEu pic.twitter.com/RaEsc0N1dJ — Só acho engraçado que (@setezerozero) March 19, 2020

#NaQuarentenaEu

Vou ficar em casa por mim, por você, e por todos pic.twitter.com/HE3O3o3clw — Circe #LSDV (@witch_mo0n) March 19, 2020

#NaQuarentenaEu estou a procurar uma meia pra fazer isso na janela aqui do apartamento da minha tia pic.twitter.com/qkxMp1GYWQ — Lele' HYUNJIN DAY ' !! (@DahyunCake) March 19, 2020