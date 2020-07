Bolsonaro troca farpas com seguidor: "alguém já te mandou tomar uma Caracu?"

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou atenção ao responder a crítica de um internauta no Facebook. "Alguém já te mandou tomar uma Caracu hoje?", disse Bolsonaro após um internauta comentar "Café da manhã com cloroquina! #Bolsonaro2022".

A troca de farpas ocorreu nos comentários de uma foto publicada neste domingo pelo presidente, onde ele aparece tomando café da manhã ao lado da filha, Laura. O presidente, que foi infectado pela covid-19 no início deste mês e recentemente apontou o exame com resultado negativo, é conhecido por defender a hidroxicloroquina como tratamento viável pela doença.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, porém, não há comprovação clínica sobre a eficácia do medicamento no combate à nova doença. A hidroxicloroquina também foi rejeitada pela maioria dos estudos laboratoriais independentes em diferentes países.