Doria diz que vacina feita em parceria com a China será distribuída em massa em janeiro

São Paulo - O governador de São Paulo, João Doria, disse nesta segunda-feira que a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa chinesa Sinovac, será distribuída à população em janeiro de 2021.

"A quantidade necessária para iniciar a imunização da população brasileira, pode ser aplicada já no início de janeiro com o SUS, com aplicação gratuita em toda população. A melhor notícia que poderíamos ter é a vacina", informou em entrevista concedida à Rádio Itatiaia.



Segundo o governador, a Coronavac deve ser autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) até os primeiros meses de dezembro. Os testes, serão concluídos em outubro, de acordo com a estimativa.



De acordo Doria, "em abril já teremos, com toda segurança, a imunização e a tranquilidade que as pessoas poderão celebrar festas, atividades, eventos musicais ou esportivos, sem risco para sua saúde ou sua vida."



O governador disse, ainda, que o Instituto Butantan vai abrir um programa de solicitações de doações para que a capacidade de produção da vacina seja dobrada.



"Hoje iniciamos um programa de solicitação de doações para que ele possa arrecadar R$ 130 milhões e investir em equipamentos e tecnologia para aumentar a capacidade de produção, que hoje é de 120 milhões da Coronavac. Por que aumentar a produção? Para o atendimento da totalidade de brasileiros, já que a vacina será aplicada duas vezes. Então, pretendemos dobrar para 240 milhões de vacinas para atendermos todos os brasileiros. Havendo uma segunda ou terceira vacina, o Butantan vai exportar para países vizinhos", complementou.