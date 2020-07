Homem atira e corta cabeça do namorado da ex-companheira

Belo Horizonte - Um homem de 51 anos atirou e cortou a cabeça do atual namorado da ex-companheira, de 35 anos. O crime aconteceu dentro da ocupação Vitória, na região norte de Belo Horizonte. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil detalhou o caso que ocorreu em março deste ano.

O ciúme e sentimento de posse que o ex-companheiro sentia da mulher teria sido o motivo do crime, segundo apontam as investigações. O assassinato seguido de decapitação teria acontecido na frente de uma testemunha de 12 anos.



"O autor teve um relacionamento com uma vizinha que durou três meses, em 2019. Neste ano essa senhora arrumou um outro relacionamento através de redes sociais e combinou de morar junto com a vítima, 13 dias antes dos fatos. O problema é que o antigo relacionamento com seu vizinho não foi muito bem terminado e ele ainda tinha uma sensação de posse em relação à vizinha", explicou o delegado responsável pelo caso, Lucas Daniel Alves Júnior.



Mesmo com o término da relação, o suspeito seguia frequentando a casa da ex sob a desculpa precisar de ajuda para tomar remédios devido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu no passado. A mulher partia os comprimidos, mas isso não agradava o então namorado.

"A mulher foi até a casa do autor e contou que o atual não queria que ele retornasse ao imóvel. Insatisfeito com essa afirmação, o autor esperou que ela entrasse no banheiro, pegou uma polveira e um facão e foi até a residência da sua antiga namorada", detalhou o policial.



Após o homicídio, o suspeito, a ex e o filho dela, de 12 anos, que presenciou o crime, deixaram a ocupação com medo de retaliações. O suspeito, no entanto, retornou para a comunidade sem ser denunciado. Com passagem pela polícia em 2008 por ameaça e 2011 por dirigir embriagado, o homem também era chefe de uma organização criminosa no local onde o crime ocorreu.



"Descobrimos que ele [o suspeito] fazia parte de uma organização criminosa local. Ele era o 'eletricista-chefe' e fazia vários gatos, que configura o furto de energia qualificado. Ele estava realizando esse furto e, por isso, era aceito de volta no local. Durante uma operação cumprimos o mandado de prisão preventiva pelo homicídio e a prisão em flagrante pelo furto", contou Júnior.



Após a detenção, o suspeito foi conduzido ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.