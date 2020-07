'Muy amigo': Youtuber é preso por orquestrar sequestro de amigo por dinheiro no DF

Brasília - Um famoso youtuber de Brasília, especializado em automobilismo e com milhares de seguidores em seu canal, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal na última quinta-feira, após orquestrar o sequestro de um amigo, também aficcionado por automóveis. A operação foi intitulada Muy Amigo, em referência a um quadro de humor de Jô Soares na década de 80.

Segundo a investigação da Delegacia de Repressão a Sequestro (DRS) da PCDF, o youtuber Rodrigão comandou o sequestro que deixou o amigo e sua mãe - ambos empresários e residentes no Lago Sul de Brasília - em cativeiro durante um dia inteiro, antes de liberá-los após constatar que o patrimônio da família estava em imóveis e não seria possível realizar uma transferência de altos valores em um curto espaço de tempo.

Rodrigão começou a planejar o sequestro após levantar informações a respeito do patrimônio de seu amigo e de sua mãe, contando com a ajuda de um amigo hacker e de dois capangas contratados a preço fixo para ajudar e vigiar o cativeiro, de forma que ele não precisasse revelar sua identidade.

O plano consistia em sequestrar a mãe, o filho, ou ambos, forçando um deles a efetuar o pagamento do resgate para libertação do outro, e começou a ser colocado em prática depois que o lote de um terreno da família foi anunciado para venda no Lago Sul. O comparsa de Rodrigão se passou por um corretor de imóveis e agendou um encontro, onde mãe e filho foram rendidos e levados ao cativeiro - um barraco localizado em um lote irregular na área rural de São Sebastião.

As vítimas foram então separadas e interrogadas exaustivamente durante todo o dia a respeito da capacidade financeira da família, visto que uma delas seria libertada para providenciar o pagamento do resgate da outra. No entanto, quando foi constatado que o patrimônio da família estava todo em imóveis, o youtuber decidiu libertar as vítimas, dizendo que ligaria posteriormente para cobrar uma certa quantia em dinheiro - o que não ocorreu.

As vítimas, por medo, optaram inicialmente por não registrar a ocorrência e decidiram deixar o país, mas foram convencidas por um amigo a procurar a DRS, que localizou os criminosos.

O empresário relatou que, dois dias após a sua libertação, o youtuber o visitou em sua residência, e ele, apesar de orientado pela polícia para manter o sigilo do ocorrido, comentou o fato, em virtude de ter extrema confiança nele.

Um dos sequestradores foi preso na última terça-feira; já o youtuber e outro deles, na última quinta. Os dois sequestradores foram enfáticos em incriminar Rodrigão, que nega a participação, mesmo confrontado com robustas provas de seu envolvimento.

O quarto elemento foi identificado e será preso em breve, informou a PCDF.