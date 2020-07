Ex-Globo, Record e Band, jornalista Zildetti Montiel morre vítima do coronavírus

Globo, Record, Cultura e Band, estava internada no Hospital Municipal da Bela Vista e a notícia da morte foi confirmada pelas filhas dela nas redes sociais. Rio - Morreu segunda-feira, a jornalista Zildetti Montiel, vítima de Covid-19 . A apresentadora, que trabalhou na, estava internada no Hospital Municipal da Bela Vista e a notícia da morte foi confirmada pelas filhas dela nas redes sociais.

Zildetti estava internada há um tempo e havia uma vaquinha na internet para a família dela conseguir dinheiro para arcar com medicamentos e tratamento. Um dia antes da morte, a organização da arrecadação divulgou que o quadro clínico da jornalista tinha agravado.

"Te amo, não sei como vai ser, mas Deus vai nos ajudar, eu creio. Obrigada por ter me dado irmãs tão incríveis e por nos ter criado com tanta união, o seu amor fez muita coisa linda nessa terra. Você foi gentil, foi amiga, foi leoa, foi guerreira, foi admirável, foi íntegra, foi leal, foi conselheira, foi tudo que todos devem ser", escreveu uma das filhas da apresentadora em um post no Instagram.

Zildetti apresentou grandes telejornais na Globo, ela comandou o "Bom Dia São Paulo", "Jornal Hoje" e "Fantástico. Na Record, ela esteve à frente do "Jornal do Interior" e do "A Mulher Dá o Recado". Nos últimos tempos, a jornalista se dedicava a organizar premiações.