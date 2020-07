Rio - A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quarta-feira, o estudante de veterinária, Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, picado por uma cobra naja no início de julho. Ele é suspeito de crime ambiental e de tentar atrapalhar as investigações e teve a prisão temporária decretada, com validade de cinco dias e que pode ser prorrogada.