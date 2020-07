Covid-19: Brasil pode atingir marca de 8.120 mortes durante a semana e ultrapassar marca mundial

Um dos principais centros de controle de epidemias do mundo, o Imperial College, destinou parte do seu trabalho para monitorar a situação do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Os dados mostram que a contaminação pelo vírus entra na 14ª semana fora do control.



Há 3 meses, desde o fim de abril, o Brasil apresenta uma taxa de contágio acima de 1, o que significa que a contaminação está cada vez maior. A última atualização, de 26 de julho, demonstrou ainda um aumento do índice que foi de 1,01 para 1,08, o que significa que cada 100 infectados no país infectam outros 108 e esses contaminam outros 116,6 com Covid-19 .



Além do Brasil, outros três países apresentam transmissão acelerada nos últimos quatro meses, são eles a Argentina (1,42), a Colômbia (1,26) e o Peru (1,04). A Bolívia e a Venezuela tem um índice de 1,16, entretanto apresentaram uma taxa de contágio de 0,9 e 1, respectivamente, na última semana.



Há duas semanas a Organização Mundial da Saúde afirmou que os números brasileiros variam geograficamente de 0,5 a 1,5. Segundo especialistas, isso se deve ao fato de que o Brasil é um país muito grande e diversificado, mudando a velocidade de transmissão de acordo com a região.



O centro britânico, autor da pesquisa, calcula as taxas de acordo com o número de óbitos reportados. Com bases nos dados brasileiros, o Imperial College estima que os casos de contágio no país sejam o dobro dos notificados.



Mesmo havendo uma defasagem entre o momento do contágio e a morte do contaminado, as estimativas do centro de controle apontam que o Brasil alcançará a marca de 8.120 mortes durante a semana , sendo o país com o maior número de mortes pelo novo coronavírus neste período (26 de julho a 1 de agosto).