Vídeo flagra momento da queda de helicóptero no DF

Brasília - Os moradores da região de Vicente Pires, no Distrito Federal, foram surpreendidos com a queda de um helicóptero de resgate do Corpo de Bombeiros nesta manhã de quinta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente não deixou vitimas.

Em entrevista ao Portal Metrópoles, de Brasilia, o coronel Carlos Barcelos, comandante operacional do Corpo de Bombeiros, confirmou que o helicóptero estava em operação no momento do acidente. Estavam indo socorrer uma vítima de parada cardiorrespiratória quando ocorreu a queda, que teve atendimento realizado por uma ambulância.

Vídeo flagra queda de helicóptero do Corpo de Bombeiros no DF.#ODia pic.twitter.com/Osjc0mMmgb — Jornal O Dia (@jornalodia) July 30, 2020

Na aeronave número 2 de resgate, estavam cinco pessoas: dois pilotos, um médico do CBMDF, um militar e uma uma enfermeira da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apenas o médico teve ferimentos leves e foi levado para atendimento no hospital HOME, na Asa Sul.

Ainda de acordo com o Coronel, uma pericia será realizada para avaliar o que realmente causou a queda do helicóptero. A área do acidente foi isolada por conta do forte de cheiro de gasolina que gerou um perigo de incêndio.