Pelo Twitter, ex-presidente Lula faz crítica irônica a Moro

O ex-presidente Lula (PT) criticou o ex-ministro da Justiça Sergio Moro nesta sexta-feira (31) pelo Twitter. "Eu queria ver o Moro candidato", escreveu o petista sobre o ex-juiz que expediu seu mandado de prisão.



"Queria ver ele em um debate. Convidei ele pra debater comigo e ele fugiu. Não tinha coragem de me olhar nos olhos nem quando vestia a toga. Imagina agora", escreveu Lula sobre a época que Moro foi juiz da Lava Jato.



O petista afirmou que Moro "fez parte de um jogo sujo que acabou sujando a história do judiciário O Dia brasileiro" em referência ao julgamento do caso do triplex no Guarujá – no qual o ex-juiz condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão.



Lula afirma que é inocente e que teria sido vítimas de acusações falsas, por isso diz que Moro "fez parte de um jogo sujo". Veja a publicação do petista:

Eu queria ver o Moro candidato. Queria ver ele em um debate. Convidei ele pra debater comigo e ele fugiu. Não tinha coragem de me olhar nos olhos nem quando vestia a toga. Imagina agora. Fez parte de um jogo sujo que acabou sujando a história do judiciário brasileiro. — Lula (@LulaOficial) July 31, 2020

Lula afirma que é inocente e que teria sido vítimas de acusações falsas, por isso diz que Moro "fez parte de um jogo sujo". Veja a publicação do petista: