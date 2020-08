Menina de 5 anos morre apÃ³s irmÃ£o adolescente bater carro

São Paulo - Uma menina de 5 anos morreu em um acidente de carro na Rodovia SP-107, em Amparo (SP), na noite deste sábado. Segundo a Polícia Civil, o irmão adolescente, de 15, da vítima dirigia o veículo e bateu de frente com outro automóvel.

Ainda de acordo com a polícia, a criança foi arremessada no para-brisa. Ela estava no banco do passageiro com a mãe, sem cinto de segurança. O adolescente foi apreendido por dirigir sem permissão e não ser habilitado.

O pai dos jovens também estava dentro no carro, no banco de trás, e não se feriu. Ele também foi detido por permitir que o filho adolescente dirigisse o veículo.