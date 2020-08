Bando explode carro-forte, mas não consegue levar dinheiro; veja

Cenário da guerra na Síria?Assalto a carro forte no estado da Bahia ações assim irão aumentar. O governo e suas forças estão implodindo as rotas do tráfico de drogas. As facções criminosas, terao que pagar os patrões dos carteis. Afinal ninguem quer virar comida de jacaré! pic.twitter.com/iyeaQamosm