Rio - A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, a segunda fase da "Operação Postal Off" que investiga fraudes nos Correios . A investigação foi iniciada em novembro de 2018, em Santa Catarina, e evidenciou forte atuação de um grupo nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que contava com funcionários que faziam com que grandes cargas de clientes fossem distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento muito inferior ao devido.