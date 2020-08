Morre aos 77 anos o Palhaço Chumbrega vítima da covid-19

São Paulo – Na última segunda-feira, morreu aos 77 anos o artista circense Athos Silva Miranda, conhecido como o Palhaço Chumbrega, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. O palhaço foi mais uma vítima do novo coronavírus

Athos deu entrada, no dia 17 de julho, no Hospital das Clínicas de Jundiaí. Em seguida, foi transferido para o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Ele ficou intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e conseguiu sair, porém sofreu uma inflamação nos rins na sequência e não resistiu.

Ele foi enterrado no Cemitério Bosque da Saudade, em Campo Limpo Paulista.

O artista nasceu em Birigui, São Paulo, no ano de 1943, e era considerado o artista de circo mais velho em atividade. Atualmente, ele alegrava os espetáculos do Circo Di Napoli, que está parado em Campo Limpo Paulista, e fazia dupla com o filho, o Palhaço Pankeka.

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) publicou uma nota lamentando a morte de Athos, juntamente com o Centro de Memória do Circo, de São Paulo.

"O circo está de luto, perdeu mais um de seus filhos ilustres, mais um mestre de suas artes, seus saberes e sua história. Descanse em paz, Chumbrega, agora em sua eternidade. Nós que aqui ficamos te aplaudimos de pé", escreveu o centro.

O Circo Di Napoli compartilhou uma homenagem ao colega na página do Facebook.

"Um senhor forte, sábio e muito querido, uma pessoa que distribuía conselhos e sabedoria a todos. Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém, mas devemos saber que um dia a saudade deixa de ser dor e vira história para contar, e guardar para sempre, alguma pessoas são eternas e sim você é uma delas. Lembre-se Chumbrega, de onde estiver, você marcou história, deixará muitas saudades e amamos muito você!", diz o post.

Athos trabalhou nos circos Di Roma, Spacial, Charles Barry, Beto Carrero, Marcos Frota e Stankowich, que é considerado o mais antigo do Brasil.