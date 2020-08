Bolsonaro parabeniza Palmeiras por título mas não se manifesta sobre 100 mil mortos por covid-19

Rio - O presidente da República Jair Bolsonaro comemorou no Facebook, na noite deste sábado, o título conquistado pelo Palmeiras, que foi campeão do Paulistão em 2020. O presidente, no entanto, não se pronunciou nas redes sociais sobre os mais de 100 mil mortos por covid-19 no Brasil.

A imagem publicada por Bolsonaro mostra o presidente com a camisa do Palmeiras, fazendo um coração com as mãos e com a mensagem "Parabéns Palmeiras campeão paulista 2020".

No Twitter, o presidente apenas retuitou uma mensagem da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República afirmando que "todas as vidas importam: as que vão e as que ficam. Lamentamos as mortes por Covid, assim como por outras doenças".