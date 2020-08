'Peguei covid-19 fazendo o que amo', diz médico em publicação antes de morrer

São Paulo - Lucas Augusto Pires, médico que foi contaminado pela Covid-19 , fez uma postagem emocionante em seu perfil no Twitter antes de ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva. No último sábado, ele não resistiu e morreu pela doença em um hospital de Maringá, região Norte do Paraná.

“Estou indo nesse momento para UTI, devido a um agravamento do quadro de Covid-19 . Ficarei incomunicável, mas, desde já, agradeço aos amigos pelas orações. Peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez. Sei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas, seus caminhos e propósitos são sempre justos e perfeitos e que no fim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Amém”, escreveu Lucas na rede social.



Pires atuava na linha de frente de combate ao novo coronavírus (Sars-coV-2) no Instituto de Saúde Bom Jesus, em Ivaiporã, também na região norte do Paraná.



Por meio de nota, o Instituto de Saúde Bom Jesus declarou solidariedade aos familiares e amigos. "Neurocirurgião, Dr. Lucas deixa amigos e colegas e em sua passagem por Ivaiporã, embora encurtada pela fatalidade, ficará marcada pelo exemplo de grande dedicação profissional", disse o hospital.



Também por meio de nota, o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM) lamentou a morte e disse que Lucas foi mais um dos profissionais do estado vítima da Covid-19. "Formado pela Universidade Federal do Paraná, era especialista em neurocirurgia e atuava na região de Ivaiporã. Deixa esposa, também médica, e dois filhos", diz a nota.



O médico ficou conhecido por participar de uma iniciativa inédita no Brasil para separar gêmeas siamesas Lis e Mel, que nasceram unidas pela cabeça, em janeiro do ano passado.



A cirurgia foi realizada em cinco etapas, envolvendo especialistas norte-americanos e uma equipe multidisciplinar do Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto (SP), e foi comandada pelo professor e neurocirurgião Hélio Rubens Machado.