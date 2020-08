Após interferir em briga de casal, influencer é morto com três facadas

Um homem identificado como Osvando Batista Lemes, de 34 anos, foi morto após ser atropelado e esfaqueado três vezes na madrugada deste domingo, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele era um influencer da cidade e tinha um perfil conhecido como "campo grande mil grau" onde fazia piadas com a cidade e seus moradores para mais de 33 mil seguidores.

Segundo relato de testemunhas, ele teria passado o dia na casa de um amigo, onde pouco tempo antes do crime acontecer, houve uma briga. De acordo com o boletim de ocorrência, um casal chegou ao local e começou a discutir quando foram interrompidos por Osvando. O homem envolvido na confusão não gostou que Osvando tivesse se intrometido e disparou contra ele, que entrou na casa para se esconder.



Pouco tempo depois, o criminoso juntou-se a alguns amigos ao lado de fora de casa, e chamou o influencer para a briga. Ele saiu da casa com uma faca em suas mãos, mas não quis brigar e foi embora para sua casa.

Posteriormente, Osvando foi encontrado atropelado, por dois carros que, segundo testemunhas, eram um Gol e uma Saveiro. Além disso, ele estava com três perfurações de faca. Ele foi encontrado duas quadras abaixo da rua em que a confusão começou.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil e foi registrado como homicídio doloso qualificado pelo concurso de pessoas. Ninguém foi preso.