Ilustrador e podcaster brasileiro, Harald 'Android HS' Stricker morre aos 47 anos

O ilustrador e podcaster Harald Stricker, mais conhecido por participar do podcast Nerdcast com o nome "Android HS", morreu na quarta-feira. Com 47 anos, a causa da morte do artista não foi divulgada e ele deve ser velado e enterrado no domingo, em Joinville, Santa Catarina.

O anúncio da morte foi feito pela irmã de Harald, Karen Stricker, no Facebook. "Meu irmão amado, meu amigo, meu grande mentor pelas artes, minha inspiração eterna pelo belo e o certo, nos deixou tão súbita e prematuramente", disse ela em uma publicação.

Os responsáveis pelo blog Jovem Nerd e pelo podcast Nerdcast, Alexandre Ottoni de Menezes e Deive Pazos Gerpe, compartilharam a informação e lamentaram a morte em suas redes sociais. "Devastado com a notícia do falecimento do querido Harald Stricker, o 'Android HS'", disse Ottoni.

"Harald conquistou uma legião de fãs com sua inteligência, eloquência, cultura e sua arte. Ele permanecerá vivo em todos nós", concluiu Ottoni. Além das participações no Nerdcast, Stricker também atuou na produção de algumas graphic novels como ilustrador, entre elas a obra Independência ou Mortos, em que também foi co-roteirista.

"Obrigado Harald 'Android' Stricker. Você deixa boas lembranças e muitas saudades", comentou Gerpe, também conhecido como Azaghal. Em pouco tempo a hashtag #RIPHarald chegou aos assuntos mais comentados do Twitter, com diversas homenagens para o artista.