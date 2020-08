Pai de santo e esposa matam trans e depois passam a noite em motel

Rio - O pai de santo Douglas José Gonçalves e sua esposa, Natasha Oliveira, suspeitos de assassinar a trans Vick Santos, de 22 anos, passaram a noite em um motel em Sorocaba, São Paulo , após cometerem o crime. As informações são do G1.

A vítima foi encontrada carbonizada no dia 28 de maio, no meio de uma estrada na área rural de Itu, em São Paulo, onde o crime foi cometido. Douglas confessou o crime e está preso com sua esposa, que nega a participação, mas que teria uma pensão e supostamente gerencia uma rede de trans e travestis em um bairro nobre.

Casal suspeito de assassinar trans - Reprodução Facebook

O assassinato teria sido motivado por uma briga por causa de dívidas, e a defesa de Douglas alega legítima defesa. O caso corre sob sigilo da Justiça.