'Fui vítima', diz Romero Britto após ter obra quebrada em seu ateliê

DIA que foi vítima da Rio - O pintor, escultor e serígrafo brasileiro radicado nos Estados Unidos, Romero Britto, disse em entrevista aoque foi vítima da mulher que quebrou sua obra de arte . "Fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias de arte e quebrou uma escultura. É lamentável, mas a integridade física das pessoas foi colocada em risco naquele momento. Infelizmente há alguns que querem ficar famosos às custas dos outros", disse Romero.

Na noite da última quinta-feira, o assunto ganhou destaque nas redes sociais após um vídeo ser divulgado. Uma mulher ainda não identificada entra no ateliê do pintor, nos Estados Unidos, e quebra uma obra de arte em formato de maçã, depois de comprá-la por 4,8 mil dólares (cerca de R$ 26 mil). A peça em questão seria a mais cara da loja. De acordo com as informações de quem compartilhou o conteúdo, Romero teria ido até o restaurante da moça com um amigo e maltratado seus funcionários.

Romero Britto foi com um amigo no restaurante e destratou os funcionários. A dona do estabelecimento não gostou nada, foi até a galeria do artista, comprou a obra mais cara e a tacou no chão na frente do brasileira. PASSADA! pic.twitter.com/s8aqkokEbf — OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) August 14, 2020

Na gravação, ela diz: "Eu exijo que você nunca vá ao meu restaurante e ofenda minha equipe. Eu te respeitava como artista". Em seguida, joga a peça no chão, para surpresa de Britto e de todos os que estavam no local. Romero até tentou segurar o objeto com a mão, mas não adiantou.

"Através da minha arte meu propósito sempre foi o de levar alegria, amor e esperança a todos. Não admito desrespeito e jamais tive a intenção de desrespeitar alguém", disse Romero à reportagem.

O artista alegou ainda que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com a verdade e gostam de confusão, drama e negatividade. "Vou continuar minha missão de alegrar o mundo, que como nunca precisa de mais amor, felicidade, esperança e otimismo", finalizou.