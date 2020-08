Brasil tem 709 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas; total de vítimas fatais chega a 107.232

Segundo dados do CONASS (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde) divulgados às 18h deste sábado (15), o Brasil registrou 709 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais chega a 107.232.

Ainda segundo o CONASS, foram registrados 41.576 novos casos da doença. Com isso o total de infectados desde o começo da pandemia é de 3.317.096. Com a atualização dos dados, a taxa de letalidade da Covid-19 ficou em 3,2%. Já a taxa de mortalidade é de 51 para cada 100 mil habitantes.



De acordo com os números divulgados, o estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia, com 697.530 casos e 26.780 mortes. Em seguida vêm a Bahia, com 214.379 infectados e 4.338 mortes, e o Ceará, com 197.381 casos e 8.129 vítimas fatais.

De acordo com os dados do CONASS, os estados menos atingidos pela pandemia são o Mato Grosso do Sul (36.542 casos e 598 mortes), o Tocantins (36.478 casos e 506 mortes) e o Acre (22.516 casos e 576 mortes).