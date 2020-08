Caso Miguel: proibição de crianças sozinhas em elevadores vira lei

Recife - A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promulgou uma lei que proíbe que crianças menores de 12 anos andem sozinhas de elevador, em todo o estado. A "Lei Miguel" foi aprovada pelos deputados no dia 30 de julho e publicada no Diário Oficial desta sexta (14). Quem descumprir pode levar multa de até R$ 10 mil.A lei surgiu quase dois meses depois da morte de Miguel Otávio, de 5 anos. Ele caiu do nono andar do edifício Píer Maurício de Nassau, na área central do Recife , quando estava sob os cuidados da ex-patroa da mãe, Sari Corte Real, primeira-dama de Tamandaré, no Litoral Sul. A criança ficou só em elevadores pouco antes do acidente.Com a publicação da norma, fica proibida a livre circulação de crianças, nas áreas comuns de clubes, centros comerciais e edifícios residenciais, públicos ou privados, desacompanhadas de pessoa maior de 18 anos.