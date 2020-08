Michelle Bolsonaro diz que está curada da covid-19

Rio - A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou negativo para covid-19 . Ela publicou o resultado do exame em sua rede social neste sábado (15). “Obrigada pelas orações e por todas as manifestações de carinho”, escreveu a esposa do presidente da República.De acordo com a postagem, Michelle Bolsonaro realizou a coleta para o teste ao final da manhã de sábado, e o resultado teria saído horas depois, ainda no mesmo dia.A primeira-dama testou positivo para a doença no último dia 30 de julho e permaneceu em isolamento social por 16 dias. Ela contraiu o vírus dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que se curou da covid-19. O presidente informou no dia 7 de julho que seu exame tinha dado positivo.