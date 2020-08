Ex-deputado federal morre aos 33 anos vítima da covid-19

Morreu na tarde deste domingo o ex-deputado federal por Minas Gerais, Caio Narcio (PSDB), de 33 anos. Internado desde o dia 12 de julho no Hospital das Clínicas, ele testou positivo para o novo coronavírus e a saúde piorou ao desenvolver uma pneumonia bacteriana.

Além disso, desde 2018, o político lutava contra a meningoencefalite, uma inflamação envolvendo o cérebro e as meninges. Caio chegou a ter alta após ficar 60 dias internado no Hospital Sírio-Libanês e a assessoria informou que ele estava curado da doença.

Formado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Caio é filho do também ex-deputado federal Nárcio Rodrigues. Em 2014, Caio foi eleito deputado federal com 101.040 votos, sendo o 3º deputado mais jovem de Minas Gerais. No sábado, o pai da vítima afirmou que o filho passava o pior momento desde o início do tratamento e pediu "preces".

A morte do político foi confirmada pelo PSDB. Em nota oficial postada no twitter, o partido falou sobre o caso. "Com muita tristeza que recebemos a notícia da perda prematura do nosso ex deputado federal, o jovem e amigo Caio Narcio. Caio nos deixa muitos exemplos: luta e companheirismo. De bom caráter e boa índole é uma grande perda a vida pública! Nosso especial abraço a Narcio Rodrigues", dizia.

Diversos políticos também se manifestaram, entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. "Com muita tristeza recebi a informação da morte do nosso colega, o ex-deputado Caio Narcio. Tive a oportunidade de ser deputado juntamente com ele na legislatura passada, quando aprovamos muitos projetos em parceria. É uma perda muito grande para todos nós", escreveu.

O presidente do PSDB foi outro que lamentou a morte. "Perdemos hj esse Jovem Líder e Amigo: Caio Narcio. Deixa-nos lições de Coragem, Companherismo e Compromisso com a Vida Pública. Foi uma honra estarmos juntos num dos momentos mais importantes da história recente do País. A Narcio Rodrigues e a Ana meu afetuoso abraço!", afirmou.