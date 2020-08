Homem persegue namorada de carro e mata idoso atropelado

Minas Gerais - Um idoso de 77 anos morreu atropelado por um jovem de 23 anos que perseguia a namorada de carro e perdeu o controle da direção na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã deste domingo.

Segundo a polícia, a vítima, identificada como Epaminondas Bispo, estava sentada no meio fio da rua Padre Argemiro Moreira quando o carro dirigido pelo suspeito tentou fechar uma ambulância na qual estava a namorada dele, perdeu o controle e atropelou o idoso.



Epaminondas chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito fugiu da cena do crime, mas foi preso pela polícia dentro de casa ainda na tarde deste domingo.



A perseguição foi iniciada após a namorada do suspeito descer do carro dele durante uma discussão e pedir ajuda para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que passava pelo local. Os socorristas deram auxílio à mulher, mas começaram a ser seguidos pelo veículo do suspeito.



O homem, que não teve identidade revelada, está à disposição da Justiça.