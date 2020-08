Brasil registra 620 novas mortes por coronavírus; total é de 107 mil

Rio - Segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS), divulgados às 18h deste domingo, o Brasil registrou 620 novas mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais chega a 107.852.

Ainda segundo o CONASS, foram registrados 23.101 novos casos da doença. Com isso o total de infectados desde o começo da pandemia é de 3.340.197.



A taxa de letalidade da Covid-19 se manteve em 3,2%. Já a taxa de mortalidade aumentou para 51,3 para cada 100 mil habitantes.



De acordo com os números divulgados, o estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia, com 699.493 casos e 26.852 mortes. Em seguida vêm a Bahia, com 216.030 infectados e 4.406 mortes, e o Ceará, com 197.619 casos e 8.133 vítimas fatais.