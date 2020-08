Palácio do Planalto registra primeira morte por coronavírus

Brasília - A servidora do Palácio do Planalto , Maria Helena Ribeiro Maier, morreu após contrair o coronavírus. Ela é a primeira vítima que trabalha na sede do Poder Executivo federal a perder a vida por conta do covid-19.

Servidora Maria Helena Ribeiro Maier morreu após contrair o coronavírus

Maria Helena morreu na madrugada da última segunda-feira (17) após complicações da doença. O enterro dela ocorreu nesta terça, no crematório Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás.



A servidora trabalhava no Ministério da Economia, mas foi cedida para a Presidência da República. De acordo com o Palácio do Planalto, Maria Helena estava em regime de home office por fazer parte do grupo de risco.