Bomba explode na boca de menino de 8 anos em Minas Gerais

Minas Gerais - Na tarde da última terça-feira, um menino de oito anos ficou ferido e foi internado após uma bomba estourar na boca dele, no município de Itaguara, em Minas Gerais. As informações são do jornal O Tempo.

Testemunhas relataram que a criança encontrou a bomba na rua, colocou na boca e, em seguida, ocorreu a explosão.

Quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou ao local, o menino estava consciente. Ele ficou com um grave ferimento na boca, lesão em três dedos e queimaduras nas vias aéreas.

A criança está internada no Hospital João XXIII, que não informa o estado de saúde dos pacientes.