Sargento do Exército e mais três são presos por estupro coletivo de jovem de 19 anos

Paraná - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro homens suspeitos de estupro coletivo de vulnerável contra uma jovem de 19 anos, com problemas cognitivos. Eles foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária, entre os dias 14 e 18 de agosto deste ano, no Centro de Apucarana, região Norte do Estado.