Padre causa indignação ao dizer que criança de 10 anos 'gostava de abusos'

Rio - Um padre identificado como Ramiro José Perotto, da cidade de Carlinda, no Mato Grosso, gerou indignação nas redes sociais na última terça-feira ao dizer que a criança de 10 anos que ficou grávida após ter sido estuprada pelo tio "gosta de dar".

Após a repercussão negativa, na quinta-feira o religioso deletou as ofensas e seu perfil da rede social. Entretanto, prints com continuam circulando pela internet. Autorizada pela Justiça a realizar um aborto legal, a criança realizou o procedimento em Recife, no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam).

O padre compartilhou uma mensagem do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Walmor Oliveira de Azevedo, lamentando a interrupção da gravidez da menina. Em resposta a um comentário, Ramiro escreveu:

"Vá defender isso em outro lugar. Você acredita que a menina é inocente? Acredita em papai noel também? 6 anos, por 4 anos e não disse nada. Claro que tava gostando. Por favor kkkk, gosta de dar, então assuma as consequências".

Após a repercussão, o padre se desculpou pelas postagens e disse que não queria condenar e nem julgar ninguém.

Leia abaixo, na íntegra, o pedido de desculpas do padre Ramiro Perotto:

"Caríssimos. Eu, Pe. Ramiro José Perotto, pároco na Paróquia São Paulo Apóstolo, Carlinda, MT, venho por meio desta dizer-vos que assumo toda a responsabilidade de três postagens em meu Facebook sobre a defesa da vida, no caso do aborto ocorrido no último dia 17.

As postagens foram excluídas por mim mesmo quando percebi inúmeros comentários que atacaram a minha defesa. Assumo a responsabilidade de ter proferido palavras desagradáveis, e justifico que compartilho da defesa da vida, nunca condenar e tirar julgamentos.

Não foi minha intenção proferir palavras de baixo calão, as quais não comungam com minha fé e minha crença na pessoa humana.

Àqueles que se sentiram ofendidos, só resta meu pedido de perdão. Excluí meu facebook por não querer mais ofender e ser ofendido. Precisamos ser fraterno. Sempre peguei isso.

As vezes que não fui, que Deus me perdoe. Lutemos pela vida, ela é dom de Deus. “Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância” Jo. 10,10

Pe. Ramiro José Perotto/Pároco de Carlinda – 20 de agosto de 2020"