Deputada do PSL recebeu laudo da menina de 10 anos estuprada pelo tio

Espírito Santo - Os dados pessoais da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada ao longo de quatro anos pelo tio foram vazados do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Vitória, no Espírito Santo, de acordo com as apurações do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).