Bolsonaro chama parlamentares aliados de 'sócios, no bom sentido'

Rio Grande do Norte - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou parlamentares aliados a ele de "sócios, no bom sentido" em um discurso realizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para a inauguração de 300 unidades habitacionais.

"Pode ter certeza, com o time que nós temos, com nossos sócios, no bom sentido, no parlamento brasileiro, nós atingiremos nossos objetivos", discursou Bolsonaro.

Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados manteve o veto feito por Bolsonaro sobre o reajuste salarial de servidores públicos. Isso é um sinal de melhora da relação do presidente com deputados, algo importante para a governabilidade dele.

Durante sua passagem pela cidade, o presidente também causou aglomeração de apoiadores, tirando fotos e abraçando alguns deles sem máscara.

“Não tem preço a recepção que vocês nos fornecem. Isso é energia para que continuemos a trilhar o caminho do desenvolvimento", disse Bolsonaro.

"Agradecer também à grande parte do Congresso Nacional, onde temos valorosos parlamentares aqui, que tem nos dado o apoio para que este sonho, para que este objetivo seja concretizado. Obrigado senhores parlamentares”, afirmou Bolsonaro.