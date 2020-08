Sul registra temperaturas recordes abaixo de zero e chega a nevar

Rio Grande do Sul - Uma forte onda de frio no sul do Brasil , com temperaturas recordes abaixo de zero grau, causou nevadas entre quinta-feira à noite e sexta-feira de manhã, deixando uma leve camada de neve e árvores com galhos congelados.

Nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nevadas foram noticiadas em mais de uma dezena de localidades: carros, ruas e paisagens cobertas de neve foram vistas em imagens divulgadas por internautas em redes sociais e na imprensa.

Nove cidades do Rio Grande do Sul registraram nevadas e 70 municípios tiveram temperaturas abaixo de zero grau, incluindo Soledade, onde o serviço meteorológico da Metsul registrou recorde de -7 ºC.

"Não há precedentes na história recente de mínima tão baixa no Rio Grande do Sul no mês de agosto", informou seu relatório.

O governo de Santa Catarina, muito procurado por turistas que buscam praias paradisíacas, mas que possui uma região de montanhas, indicou que a "onda de frio, provocada por uma massa de ar polar, trouxe neve, geada e temperaturas negativas".

Os municípios de Bom Jardim da Serra e São Joaquim tiveram as maiores nevadas, com -3 ºC e -9 ºC respectivamente. Outros estados onde houve ocorrência de nevadas foram Paraná e Mato Grosso do Sul.

Os serviços meteorológicos estimam que esta onda de frio "intensa" e "curta" se estenda até o fim de semana no sul do país.

A massa de ar polar, que chega da Argentina, avançará nos próximos dias para outros estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre.