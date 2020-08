São Paulo - Uma mulher foi flagrada em uma manobra de risco para limpar a casa. Imagens que circulam na internet mostram que a limpeza estava sendo feita do lado de fora da janela de um prédio, sem equipamentos de segurança. As imagens são do Setor Oeste, localizado em Goiânia, Goiás.



Em pé em uma estrutura pequena localizada do lado de fora do apartamento, a mulher limpa o vidro. É possível ver outra pessoa ficou dentro da residência, apoiando a janela.

As imagens foram registradas por um vizinho que mora no prédio da frente. Ele chegou a gritar para que ela voltasse para dentro do apartamento.

Ao terminar a limpeza, a mulher conseguiu retornar em segurança para dentro do prédio pela janela.