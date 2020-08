Brasília - No momento em que o Brasil registra quase 115 mil mortes decorrentes do novo coronavírus , o presidente Jair Bolsonaro participou do evento "vencendo a covid-19", no Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira. No discurso, o presidente não fez qualquer menção às vítimas ou a seus familiares, lembrou que foi já contaminado e voltou a atacar jornalistas. "Quando pega num bundão de vocês a chance de sobreviver é bem menor", afirmou.